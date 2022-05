Nu lukt het wel: Red Panthers nemen met duidelijke 3-0 zege revanche tegen Spanje

In de Hockey Pro League heeft de Belgische vrouwenploeg zaterdag revanche genomen tegen Spanje. Na de 1-2 nederlaag vrijdag haalden de Red Panthers het een dag later met 3-0 van de Spanjaarden in het Sportcentrum Wilrijkse Plein in Antwerpen.

Het team van Raoul Ehren leidde bij de rust met 2-0. Delphine Marien bracht België in de 19e minuut op voorsprong. Met een strafbal scoorde Ambre Ballenghien in het tweede kwart de 2-0. In het laatste kwart legde Abi Raye de eindstand vast.

De Belgen klimmen naar de vijfde plaats in de stand met 9 punten uit 8 wedstrijden. Spanje is zesde met evenveel punten, maar het heeft twee wedstrijden meer gespeeld.

De Belgische mannen nemen het net als vrijdag om 20u30 op tegen Spanje in het kader van de Hockey Pro League. De Red Lions speelden 3-3 gelijk tegen hun Spaanse collega’s, waarna ze de shoot-outs met 3-2 wonnen.

Voor de Red Panthers staan de confrontaties in de Pro League voornamelijk in het teken van het WK, dat van 1 tot 17 juli zal plaatsvinden in Nederland en Spanje.