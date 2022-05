Angelique Kerber zegeviert na marathonpartij en steekt eindzege in Straatsburg op zak

De Duitse Angelique Kerber (WTA 22) heeft het WTA-toernooi in het Franse Straatsburg (gravel/251.750 dollar) op haar naam geschreven. Kerber, het tweede reekshoofd, versloeg zaterdag in de finale de Sloveense Kaja Juvan (WTA 81) in drie erg aan elkaar gewaagde sets: 7-6 (7/5), 6-7 (0/7) en 7-6 (7/5). De partij duurde 3 uur en 20 minuten

Juvan verraste in haar halve finale het Tsjechische topreekshoofd Karolina Pliskova (WTA 8) met 6-2 en 7-5. Die had in de kwartfinales Maryna Zanevska uitgeschakeld. Juvan had dan weer Elise Mertens uit de halve finales gehouden.

De 34-jarige Kerber grijpt haar veertiende WTA-titel. De ex-nummer 1 van de wereld heeft drie grandslams op haar erelijst (Australian Open 2016, US Open 2016 en Wimbledon 2018). De 21-jarige Juvan, met de Belg Philippe Dehaes als coach, speelde de eerste WTA-finale uit haar nog prille carrière.