Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts struikelen in tweede ronde European Darts Grand Prix

Zowel Kim Huybrechts als Dimitri Van den Bergh zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finale in de European Darts Grand Prix (PDC/ET7/164.000 euro), die doorgaat in het Duitse Stuttgart.

Van den Bergh (PDC-8), die rechtstreeks geplaatst was voor de tweede ronde, moest met het kleinste verschil het onderspit delven voor de Engelsman Joe Murman (PDC-70). De 26-jarige Antwerpenaar nam een 2-0, 3-1 en een 4-2 voorsprong. In de achtste leg miste “The Dreammaker” twee darts om op een leg van de overwinning te komen. Murman brak door de darts van onze landgenoot en stelde gelijk. Ook in leg negen, waarin hij twee 180 maximum worpen lukte, liet hij vier darts onbenut voor legwinst. “Dancing Dimi” kon een beslissende leg uit de brand slepen. Murman wierp echter tops (dubbel 20) voor een 6-5 overwinning en een plaats in de achtste finale.

Huybrechts (PDC-34) nam tegen de Pool Krysztof Ratajski (PDC-14) een 2-1 voorsprong. Laatstgenoemde stelde gelijk met een 72 uitworp. Een wisselvalig spelende Huybrechts moest toezien hoe de Pool de vijf volgende spelletjes won voor een 6-2 overwinning. Ratajski was in alle spelonderdelen de betere. Zo wierp hij een gemiddelde 99.09 per drie darts tegen 90.47 voor de Antwerpenaar. Ratajski lukte een check-out gemiddelde van 100% tegen 33.3% voor Huybrechts.