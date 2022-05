Hasselt

Het treinverkeer in de regio Hasselt heeft zaterdagavond een tijdje stilgelegen door een achtervolging. De politie zat een bromfietsdief op de hielen. De dief gooide uiteindelijk de brommer weg en vluchtte weg over de sporen. Daarom legde de NMBS uit veiligheid het treinverkeer even stil. De dief wist te ontkomen. mm