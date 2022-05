Verbale agressie, pas afsnijden, bruusk voorbijsteken: “Steeds meer agressie tegen leerling-bestuurders”

In 2019 ging het om 208 gevallen, 215 in 2020 en ondanks de coronacrisis om 261 in 2021, zegt Touring. Het gaat om verbale agressie, maar ook om bijvoorbeeld de pas afsnijden, bruusk voorbijsteken of met de lichten of toeter signalen geven. Dat kan een serieus onveiligheidsgevoel creëren bij leerling-bestuurders, luidt het.

De organisatie pleit ervoor om ook vooraan de wagen een L-symbool te hangen. Dat mag niet op de voorruit, lichten of nummerplaat, maar kan bijvoorbeeld wel aan de schokdemper of motorkap. Op die manier zien ook voorliggers en het kruisend verkeer dat men met een bestuurder in opleiding te maken heeft, aldus Touring. De organisatie vindt dat mensen met een voorlopig rijbewijs voldoende moeten kunnen oefenen.