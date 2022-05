Simon Yates herrijst, Richard Carapaz claimt het roze: zware etappe naar Turijn herschudt de kaarten in de Giro

Opnieuw kregen we vuurwerk in deze Giro. De rit van Santena naar Turijn, maakte weer een aantal slachtoffers. Lopez verloor na elf dagen het roze en onder meer Valverde, Hirt en Martin werden terug geslagen in het klassement. Deze vier andere renners speelden wél een hoofdrol.

Simon Yates, de herborene: “Gedacht aan opgeven”

Onverwacht vond de Brit de aansluiting bij het koptrio in volle finale. In de slotkilometers koos hij zijn moment om weg te rijden en alleen als eerste over de streep te komen. Simon Yates (29) won op de tweede dag de tijdrit, maar kreeg een dreun op Blockhaus. In Turijn pakte hij zijn tweede ritzege van deze Giro. “Voor de andere jongens in de kopgroep ging het vooral om het klassement. Het leek wel of ik een passagier was in die strijd. Ik wist dat ik dat in mijn voordeel moest zien uit te spelen. Zij waren sterker, dus moest ik het juiste moment afwachten.”

Nochtans dacht Yates na Blockhaus aan opgeven. “Zelfs de voorbije dagen speelde ik nog met dat idee, maar gelukkig is mijn knie beter. Ik had tot vandaag moeite om uit het zadel te fietsen en wie me kent weet dat ik dat 90 procent van de tijd doe. Dit geeft me een boost om nog voor een derde rit te gaan. Het is frustrerend dat ik niet meer in de running ben voor een goed klassement, maar in een grote ronde moet je nu eenmaal drie weken lang je beste zelve zijn.”

© REUTERS

Richard Carapaz, de te kloppen man: “Dacht niet dat er iemand zou terugkeren”

Op 28 km van de meet al ging Carapaz solo. Hij had een groots nummer in gedachten, maar zag eerst Hindley en Nibali en daarna Yates nog terugkeren. “Bora-hansgrohe verrichtte heel veel werk en ik merkte dat er al heel wat renners met hun limiet flirtten. Ik zat goed geplaatst en heb het dan maar eens geprobeerd en daar ben ik blij om. Er hebben heel wat renners tijd verloren.”

De Ecuadoraan houdt rekening met Hindley, die in het klassement op 7 seconden van hem staat. “Ik had niet gedacht dat hij nog zou terugkeren, maar eigenlijk verwachtte ik van alleen voorop te blijven. Hindley was best goed op die laatste steile klim. Volgende week pas zal de beslissing om eindwinst vallen.”

© ISOPIX

Jai Hindley, de uitdager: “Team was fenomenaal”

Bora-hansgrohe maakte met zijn vieren de koers al in een eerste fase heel hard en zo waaide achteraan renner na renner uit die eerste groep. “De jongens waren fenomenaal”, klonk het bij de 26-jarige Australiër. “Het is jammer dat ik voor hen de overwinning niet kan pakken. Ze hebben getoond dat we hier niet zijn om te spelen.”

Hindley hield het hoofd koel toen Carapaz ging. “Ofwel liep hij met opzet gezichten te maken, ofwel was hij niet zo goed als hij liet uitschijnen. Mij leek hij niet supersterk. Die aanval heeft ons alleen een beetje verrast. Ik heb gewacht en ben een stabiel tempo blijven ontwikkelen om zoveel mogelijk energie te sparen. Het was een gekke dag, het had meer weg van een ééndagskoers.”

© REUTERS

Domenico Pozzovivo, de oude krijger: “Nog meer vertrouwen dan na Blockhaus”

Ei zo na kwam hij aansluiten bij de kopgroep, maar Domenico Pozzovivo kwam een tiental seconden tekort om in Turijn samen met Carapaz, Hindley en Nibali te finishen. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert maakt wel op zijn 39ste zijn opwachting in de top vijf op 1 minuut van Carapaz. “Ik had na Blockhaus al vrij veel vertrouwen en dat is er niet minder op geworden. Ik ga op dit elan verder. Morgen komt er weer een nieuwe bergetappe en na de rustdag van maandag mogen we ons opmaken voor de slotweek. Als ik mijn benen in deze staat kan houden, dan ben ik zelf ook benieuwd waar het schip kan stranden.”