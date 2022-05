Dode vissen op kanaal in Anderlecht door droogte

Het kantoor van de havenmeester stuurde een boot ter plaatse om de dode vissen op te ruimen. Nog levende vissen leken aan het wateroppervlak op zoek naar zuurstof.

“Door de droogte viel er weinig vers regenwater in het kanaal”, merkte Godfroid op. “Het warme weer speelt ook een rol want hoe warmer het water is, hoe minder zuurstof het bevat.” Door de felle regen bij de onweders van de jongste dagen liep water van de riolen in Brussel in het kanaal, waardoor het zuurstofgehalte nog meer daalde. De woordvoerder zegt dat de meeste vissen naar zones waren gezwommen waar meer zuurstof was.

De milieucel van de haven van Brussel zag geen sporen van verontreiniging en de resultaten van analyses zijn nog niet bekend.