Titelverdediger Casper Ruud knokt zich naar achtste ATP-titel in Genève

De Noorse titelverdediger Casper Ruud (ATP 8) heeft het ATP-toernooi in het Zwitserse Genève (gravel/534.555 euro) op zijn naam geschreven. Ruud, het tweede reekshoofd, versloeg zaterdag in de finale de Portugees João Sousa (ATP 79) in drie felbevochten sets: 7-6 (7/3), 4-6 en 7-6 (7/1). De partij duurde 3 uur en 3 minuten.