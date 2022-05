Spaanse Mavi Garcia slaat dubbelslag in Ronde van Burgos, Lotte Kopecky verliest sprint om derde plaats in peloton

Mavi Garcia heeft de derde etappe in de Ronde van Burgos (WorldTour) gewonnen. De Spaanse soleerde na 113,4 km in Ojo Guareña naar de zege. Evita Muzic finishte als tweede, 15 seconden later won Liane Lippert de sprint van het peloton van Lotte Kopecky. Garcia is ook de nieuwe leidster.