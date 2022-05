Topreekshoofd Cameron Norrie verovert vierde ATP-titel na winst in Lyon

De Brit Cameron Norrie (ATP 11) heeft het ATP-toernooi in het Franse Lyon (gravel/534.555 euro) op zijn naam geschreven. Norrie maakte zijn statuut van topreekshoofd waar en versloeg zaterdag in de finale de Slovaak Alex Molcan (ATP 47) in drie sets: 6-3, 6-7 (3/7) en 6-1. De partij duurde 2 uur en 26 minuten.

De 26-jarige Norrie verovert zijn vierde ATP-titel. Hij was eerder dit seizoen de beste in Delray Beach en won vorig jaar het Masters 1.000 van Indian Wells en het toernooi van het Mexicaanse Los Cabos. Ook vorig jaar schopte Norrie het in Lyon tot in de finale maar toen moest hij de zege aan de Griek Stefanos Tsitsipas laten.

De 24-jarige Molcan speelde zijn derde ATP-finale. De vorige twee, ook op gravel, verloor hij. Vorige maand botste de Slovaak op het toernooi van Marrakech in de finale op David Goffin, die er zijn zesde ATP-titel won. Vorig jaar verloor Molcan de finale van het toernooi in Belgrado van thuisspeler Novak Djokovic.