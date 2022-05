Julien Simon wint voor de derde keer de Tour du Finistère, Greg Van Avermaet sprint naar de vijfde plaats

De Fransman Julien Simon (TotalEnergies) heeft voor de derde keer in zijn carrière de Tour du Finistère (Fra/1.1) op zijn naam gezet. Hij toonde zich zaterdag de sterkste op de slothelling en haalde het na 193,3 km tussen Saint-Evarzec en Quimper voor zijn landgenoten Clément Venturini (AG2R Citroën) en Sandy Dujardin (TotalEnergies). Greg Van Avermaet finishte als vijfde.

De Franse eendagkoers kende dit jaar vier World Tourploegen aan de start met AG2R-Citroën, Groupama-FDJ, Cofidis en het Belgische Intermarché-Wanty Gobert. Voorts waren vooral pro-continentale ploegen van de partij. Zij kleurden ook de vroege vlucht. Met Tony Hurel, Thomas Denis, Peio Goikoetxea, Guillaume Dauschy en Louis Richard wisten vijf renners te ontsnappen, maar meer dan drie minuten bonus kregen ze nooit van het peloton waar de Franse World Tourploegen controleerden.

In de finale viel Hugo Page verschillende keren tevergeefs aan. Het was echter Julien Simon die perfect timede op de slothelling en Clement Venturini van zich afhield. Van Avermaet werd in de sprint vijfde.

De 36-jarige Simon volgt op de erelijst Benoît Cosnefroy op. Hij won de wedstrijd eerder in 2012 en 2019. Dit jaar wist hij ook al te juichen in de GP du Morbihan.