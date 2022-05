Indrukwekkend! Kenneth Vandendriessche verbaast iedereen en wint Ironman in Lanzarote

Kenneth Vandendriessche heeft de Ironman in Lanzarote, één van de zwaarste volledige triatlons ter wereld, op zijn naam geschreven. Voor Vandendriessche is het zijn allereerste Ironman-overwinning uit zijn carriere. Het is na Dirk Van Gossum, twee keer Bert Jammaer, Bart Aernouts en Frederik Van Lierde al de zesde keer dat een Belg aan het langste eind trekt op het Canarische eiland.

Naast de Ironman in Hawaï, staat ook de Ironman in Lanzarote te boek als één van de belangrijkste Ironmans van het seizoen. Ook één van de zwaarste. Het verbaasde dan ook niet dat de heel wat toppers in het triatlon aan de start stonden op het Canarische eiland. Onder hen ook landgenoten Bart Aernouts, Victor Alexandre en Kenneth Vandendriessche.

Na het zwemmen kwamen onze drie landgenoten samen uit het water, weliswaar op 6’22 van leider Matthias Peters. Een ware ploegentijdrit bracht het drietal de top 10 in. Met het loopnummer moest het beste nummer van Vandendriessche nog komen. Onze landgenoot vond zijn beste benen en snelde in een mum van tijd naar de Deens leider. Aernouts en Alexandre moesten passen. Vandendriessche had duidelijk zijn zinnen gezet op de zege in Lanzarote en ging verschrikkelijk hard te keer. Topfavoriet Peters kon nog even standhouden, maar moest onze landgenoot toch laten gaan.

Vandendriessche viel niet meer stil en mocht het zegegebaar maken. Voor de 30-jarige Vandendriessche is het de eerste Ironman-zege in zijn carrière. Na de zeges van Frederik Van Lierde in 2019 en Bart Aernouts in 2017 is het al de derde Belgische zege in vijf jaar tijd op het vulkanisch eiland.