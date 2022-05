Simon Yates toont mentale veerkracht en wint zijn tweede rit… maar is nog steeds ontgoocheld: “Ik kwam naar hier om de Giro te winnen”

In de tot nu toe misschien wel zwaarste etappe van deze Giro was Simon Yates de beste van het pak. Na zijn inzinking van vorig weekend behaalde de Brit van Team BikeExchange - Jayco zo een tweede etappezege, maar toch overheerste achteraf niet de euforie. “Ook deze tweede ritzege is nog niet genoeg om mijn teleurstelling te laten verdwijnen.”

LEES OOK. Simon Yates wint beklijvende rit en pakt tweede etappezege, Richard Carapaz pakt het roze

“Ik probeerde vandaag eigenlijk mee met de ontsnapping te gaan”, aldus een uitgeputte Simon Yates. “Ik sprong een aantal keer mee, maar ik geraakte gewoon niet weg. Ik mocht misschien niet mee of de groep was te groot. Ik moest dan maar van tactiek veranderen. Gelukkig besloot Bora-hansgrohe om gas te geven, voor de ritzege of voor het klassement, ik weet het niet. Maar ik ging mee en deed mijn best.”

Yates won deze Giro eerder al de tijdrit in het openingsweekend, maar kwam voor meer. Nadat hij vorig weekend in één etappe meer dan 11 minuten verloor, moest de Brit zijn klassementsambities echter al vrij snel opbergen. “Ook deze tweede ritzege is nog niet genoeg om mijn teleurstelling te laten verdwijnen. Ik kwam naar hier om de Giro te winnen en dat gaat niet gebeuren. Ik win nu een tweede rit, ik had al vijf etappes gewonnen in de Giro. Nu heb ik er zes. Tja.”

De veertiende etappe was een beklijvende rit waar er met momenten ontzetten hard werd gekoerst. Zo eindigde Valverde als twaalfde, maar wel op meer dan 8 (!) minuten van Simon Yates. “De verschillen waren enorm vandaag. Het was een heel zware inspanning, ook voor de anderen. Als deze hitte blijft duren, wordt het een zware derde week.”