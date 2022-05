Charles Leclerc snoept pole af van Verstappen, die geremd wordt door motorprobleem

Charles Leclerc start zondag vanop poleposition in de GP van Spanje. Max Verstappen werd in zijn ultieme ronde gestuit door een motorprobleem. Mercedes speelde opnieuw niet mee voor de pole, in tegenstelling tot de verwachtingen na de vrije trainingen.

Max Verstappen (Red Bull) pakte in de laatste fase van de kwalificaties de voorlopige pole met een rondje van 1:19.073, ruim 3 tienden sneller dan Carlos Sainz (Ferrari). WK-leider Charles Leclerc (Ferrari) maakte een spin en kon zijn eerste vliegende ronde niet afmaken. Veel druk dus op de schouders van de Monegask, maar hij sloeg ijzersterk terug met 1:18.750. Net op dat moment meldde Verstappen over de boordradio dat hij geen power meer had. Zijn eerste rondje bleef wel goed voor de tweede plaats.

Op de eerste startrij staat Leclerc dus naast Verstappen. Daarachter volgen Carlos Sainz en George Russell (Mercedes), die Sergio Perez (Red Bull) achter zich hield en weer beter deed dan ‘kopman’ Lewis Hamilton. Mercedes deed dus niet mee voor de pole, ondanks de sterke tijden in de vrije trainingen.

Leclerc: “Ik maakte een foutje. De banden waren te heet, maar geen excuses: ik verloor de achterkant in de chicane. Daardoor had ik maar één kans. In dat ultieme rondje was het af en toe heel nipt, maar gezien de moeilijke omstandigheden was het een uitstekende ronde. De auto was uitstekend.”

Verstappen: “Het is moeilijk te zeggen of ik normaal de pole had gepakt, maar mijn DRS ging niet open en ik verloor ineens vermogen. Op de eerste rij starten is niet verkeerd, maar ik was natuurlijk graag voluit gegaan in die laatste ronde. De auto voelt stabieler in een snelle ronde, maar we komen toch nog iets tekort over één ronde.”

Max Verstappen. — © REUTERS

Lange runs beter?

Verstappen gaat wel heel het weekend het snelst in de langere runs, waarin zijn banden langer goed blijven. In Imola en Miami maakte hij op die manier het verschil. Verstappen: “Inhalen is hier niet gemakkelijk. Maar het gaat zondag heel heet worden en dat is niet makkelijk voor de banden. Maar onze auto lijkt de laatste tijd wat zachter om te springen met het rubber en dat kan zondag het verschil maken.”

Leclerc: “Ik hoop dat we Max dit keer achter ons kunnen houden. We zijn de enigen die in de laatste vrije training een lange run hebben gedaan, en daarin hebben we iets gevonden. Benieuwd of het genoeg zal zijn.”

Alonso meteen out

In eerste deel van de kwalificaties ging thuisheld Fernando Alonso er meteen uit, mede door een aarzeling in zijn aanloop naar zijn ultieme ronde. Hij wou Lando Norris nog snel inhalen, maar dat lukte niet. Ook beide Aston Martins vielen af. Het team ligt onder vuur omdat de auto een (al dan niet legale) kopie van de Red Bull zou zijn. Maar in het groen werkt het concept niet, want Sebastian Vettel en Lance Stroll werden geëlimineerd. Ook de twee rijders van Williams, Alex Albon en Nicky Latifi, sneuvelden. De snelste tijd kwam op naam van Charles Leclerc, voor Carlos Sainz en Max Verstappen.

In Q2 sneuvelden Lando Norris, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Zhou Guanyu. Norris zag zijn snelste tijd geschrapt (track limits), waardoor Mick Schumacher voor het eerst in zijn carrière naar Q3 mocht. Max Verstappen was in Q2 het snelst, voor Carlos Sainz en George Russell.

De GP van Spanje start zondag om 15 uur. (mc)