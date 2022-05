UITSLAG GIRO RIT 14. Simon Yates wint beklijvende rit en pakt tweede etappezege, Richard Carapaz verovert het roze

Simon Yates (Team BikeExchange - Jayco) heeft een geanimeerde veertiende rit in de Giro gewonnen. In een etappe die bol stond van de spanning sprong de Brit op vijf kilometer van de finish weg uit een elitegroepje met Vincenzo Nibali, Jai Hindley en Richard Carapaz. Deze laatste wordt wel de nieuwe leider. Juan Pedro Lopez kende geen superdag en moet dus het roze afstaan.

Roze trui (algemeen klassement): Richard Carapaz (Edu)

Paarse trui (puntenklassement): Arnaud Démare (Fra)

Blauwe trui (bergklassement): Diego Rosa (Ita)

Witte trui (Jongerentrui): Joao Almeida (Por)

Hoe kwam de zege tot stand?

Halfweg koers zette Bora-hansgrohe zich op kop, om vervolgens het peloton stelselmatig uit te dunnen. In een mum van tijd reden de manschappen van kopman Jai Hindley zo richting kop van de koers. Achterin was het een waar slagveld. Joao Almeida moest al stevig op zijn tanden bijten om te kunnen volgen. Alejandro Valverde en Guillaume Martin verging het minder en moesten er onherroepelijk af.

Uiteindelijk kregen we een kopgroep met naast Hindley ook grote namen als Richard Carapaz, Emanuel Buchmann, Mikel Landa, Pello Bilbao, Simon Yates en Vincenco Nibali. Ook roze trui Lopez peddelde dan nog goed mee. De Spanjaard van Trek-Segafredo reed al tien dagen in het roze en wou er graag nog een dag bij doen.

Maar dat was buiten Carapaz gerekend. Bij de tweede beklimming van de Superga, een col van tweede categorie, plaatste de kopman van Ineos-Grenadiers een stevige versnelling. Bovenop die Superga had de Ecuadoriaan een bonus van twintig seconden. Voor roze trui Lopez ging het dan toch te snel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Carapaz begon dan aan een tijdrit van twintig kilometer. Virtueel in het roze begon hij alleen aan de laatste officiële beklimming van de dag, de Colle della Maddalena. Daar bleek de Ecuadoriaan dan toch niet over superbenen te beschikken. Hindley, Yates en Nibali kwamen weer aansluiten. Met een achterstand van 15 seconden waren ook Almeida en Pozzovivo nog niet uitgeteld voor de zege.

Op vijf kilometer van de finish gooide Yates als eerste de knuppel in het hoenderhok. In de laatste hellende kilometers van de etappe sprong de Brit van Team BikeExchange - Jayco weg van Carapaz en co. Die ene versnelling bleek uiteindelijk genoeg voor een deugddoende etappezege. In de sprint om de tweede plaats haalde Hindley het van Carapaz, die na vandaag wel het roze mag aantrekken. Leider Lopez kwam uiteindelijk binnen op meer dan vier minuten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wie reed zich in de kijker?

In de eerste vijftig kilometer was het een voortdurend komen en gaan in de kop van de koers. Pas na zo’n vijftig kilometer kregen we acht leiders: Diego Rosa (Eolo-Kometa), Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ), Joe Dombrowski (Astana), Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizane), Ben Zwiehoff (Bora-hansgrohe), Diego Camargo (EF-Easypost), Alessandro Covi (UAE) en Ivan Sosa (Movistar). Op de Superga werden zij uiteindelijk bijgehaald door Bora-hansgrohe.

Ook Mathieu van der Poel roerde zich in het begin van de etappe. MVDP kon alweer niet stilzitten, maar hij kon zich uiteindelijk niet verzekeren van een plaatsje in de vroege vlucht.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wat deden de favorieten?

Na vier dagen van relatieve rust was het vandaag een belangrijke dag voor de klassementsrenners. Grootste verliezer was Guillaume Martin. Voor de etappe stond Martin nog vijfde, door een slechte dag valt de Fransman van Cofidis uit de top tien.

Ook Alejandro Valverde kende geen superdag. De Spanjaard finishte vandaag wel nog als twaalfde, maar wel op meer dan 8 (!) minuten van winnaar Yates. Toch schuift Valverde van de tiende plaats naar de negende plaats op in het klassement.

Wat deden de Belgen?

Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) en Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal) vertoefden even mee in de kopgroep, maar beide landgenoten hadden niet de benen om na de eerste col nog mee te zijn.

Ook Harm Vanhoucke was actief in de beginfase van de etappe, maar hij slaagde er uiteindelijk nooit in om zich bij de kop van de koers te vervoegen.

Verder nog iets dat u moet weten?

Het was de dag van de opgaves in de Giro. Grootste naam is ex-winnaar Tom Dumoulin. De Nederlander van Jumbo-Visma was al een tijdje op de sukkel en had pijn aan zijn rug.

Sprinters Giacomo Nizzolo en Cees Bol verschenen in tegenstelling tot Dumoulin zelfs niet aan de start van de veertiende rit. Nizollo voelde zich vandaag geen honderd procent en liet het zware weekend met twee bergetappes aan zich voorbijgaan. Ook Bol gaf er vermoeid de brui aan.