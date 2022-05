Artuur Peters en Bram Sikkens illustreren hun puike vorm met een vijfde en zesde plaats

Tijdens de tweede dag van de World Cup I mochten de zes Belgische topkajakkers de wedstrijdbaan van Racice op voor de eerste finales. Bram Sikkens en Artuur Peters mochten in de K1 races om de medailles knokken, de Belgische K4 vrouwen wou haar debuut op het internationaal platform kleuren met een sterk resultaat in de B-finale.

“Lize Broekx, Hermien Peters en de nieuwkomers Camille Dewaele - Amber Van Broekhoven losten met een vijfde plaats in de B-finale de verwachtingen helemaal in. Ze peddelen een degelijke race en trokken meer dan hun streng tegen ervaringrijke teams. We kunnen het dus wel een geslaagd experiment noemen. Wordt vervolgd”, opende Maarten De Wilde, technisch directeur topsport kajak, zijn evaluatie van de tweede wedstrijddag.

“Uiteraard zorgden Artuur Peters en Bram Sikkens vandaag voor de kersen op de taart. Artuur finishte in een hoogstaande A-finale knap vijfde drie seconden na regerend wereldkampioen en Olympisch bronzen medaillewinnaar Fernando Pimenta en op minder dan één seconde van de Duitser Jakob Schoff, vierde op de Spelen en nu brons dus in deze A-finale. Bram Sikkens kwam in K1 500m, geen Olympisch nummer, amper iets meer dan één seconde tekort om brons te pakken. De Mechelaar strandde op een eervolle zesde plaats en gaf zo toch wel duidelijk aan dat hij net zoals zijn teamgenoor Artuur Peters klaar is om later op de dag een geslaagd debuut te maken in in K2 500m, het nieuwe Olympische nummer”, besluit Maarten.