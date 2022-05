Thierry Neuville haalt uit naar eigen team: “Zo winnen we nooit een kampioenschap”

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) maakten zaterdagochtend twee plaatsen goed en schoven op van de zevende naar de vijfde plaats in de rally van Portugal. Desondanks was de Belg tijdens de middagservice bijzonder hard voor zijn team.

Behalve in de Monte Carlo, waar zijn Hyundai niet klaar bleek om de strijd aan te gaan met de concurrentie, was Neuville in Zweden, Kroatië en ook nu in Portugal in competitie. In alle drie de rally’s reed hij aan de leiding, maar telkens kreeg hij te maken met technische problemen.

Tijdens de middagservice kwam Neuville met een bikkelharde analyse. “Het enige dat ik kan doen, is blijven werken. Ik heb geen andere keuze. Maar hoe dan ook is het duidelijk dat er iets moet veranderen. Zo kan het niet verder. We hebben altijd problemen en dat kost ons een hoop punten en uiteindelijk ook het kampioenschap”, zei Thierry Neuville op een rustige manier. “Sinds Monte Carlo vorig jaar waren er veertien gevallen. Dat is heel veel. Op deze manier winnen we nooit een kampioenschap.”