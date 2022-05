Elise Mertens en Alison Van Uytvanck komen zondag als eerste Belgen in actie op Roland Garros

De vierde en laatste wedstrijd voorzien op Court 6 is het duel tussen Mertens, het 31e reekshoofd, en de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 52). Van Uytvanck (WTA 61) speelt de derde partij op Court 13 tegen de Amerikaanse Ann Li (WTA 64).

Op het Parijse gravel maakt zondag ook de Spaanse sensatie Carlos Alcaraz (ATP 6) zijn opwachting. Op het Court Philippe-Chatrier speelt hij de laatste voorziene wedstrijd tegen de Argentijn Juan Ignacio Londero (ATP 141). Een andere kandidaat voor de eindzege, de Duitser Alexander Zverev (ATP 3), opent tegen de Oostenrijkse qualifier Sebastian Ofner (ATP 218) op het Court Suzanne-Lenglen (3e match). De Oostenrijker Dominic Thiem, finalist in 2018 en 2019 maar intussen weggezakt naar de 194e plaats op de wereldranglijst, treft in de eerste match op het Court Simonne-Mathieu de Boliviaan Hugo Dellien (ATP 87).

Op het Court Philippe-Chatrier treden zondag twee outsiders voor de titel in het vrouwentoernooi aan: de Tunesische Ons Jabeur (WTA 6) en de Griekse Maria Sakkari (WTA 4). Jabeur speelt de eerste match tegen de Poolse Magda Linette (WTA 56). Sakkari is in de derde partij aan zet tegen de Française Clara Burel (WTA 95). De Spaanse Garbine Muguruza (WTA 10), laureate in 2016, neemt het op het Court Simonne-Mathieu (2e match) op tegen de Estse Kaia Kanepi (WTA 46).

Op alle courts gaan de eerste wedstrijden om 11u van start.