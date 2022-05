Phil Foden voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste jonge speler in de Premier League

© Action Images via Reuters

Manchester City-goudhaantje Phil Foden is voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste jonge speler van het jaar in de Premier League, zo werd zaterdag bekendgemaakt.

De 21-jarige Engelse international is dit seizoen weer een van de absolute uitblinkers in het City van draaischijf Kevin De Bruyne, waar hij negen doelpunten en vijf assists liet optekenen. Met de Citizens staat hij op een zucht van een tweede landstitel op rij. Met nog slechts één speeldag te gaan hebben ze een voorsprong van één punt op Liverpool. Op de slotspeeldag komt Aston Villa zondag afgezakt naar het Etihad, Liverpool ontvangt het Wolverhampton Wanderers van Leander Dendoncker.

Foden is de eerste speler die de trofee twee jaar op rij wint. In 2014 mocht Eden Hazard, destijds nog bij Chelsea, de award in ontvangst nemen. Foden haalde het deze keer van Liverpool-sensatie Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher en Tyrick Mitchell (beiden Crystal Palace), Mason Mount (Chelsea), Aaron Ramsdale en Bukayo Saka (beiden Arsenal), en Declan Rice (West Ham).

