Ex-winnaar Tom Dumoulin stapt uit de Giro

Tom Dumoulin is zaterdag tijdens de veertiende rit van de Ronde van Italië uit koers gestapt. De Nederlandse ex-winnaar was al een tijdje op de sukkel en had pijn aan zijn rug.

Tom Dumoulin was met ambities afgezakt naar de Giro-start in Boedapest twee weken geleden. Na een goeie tijdrit (derde) volgde echter al snel de ontnuchtering op de Enta, waar hij meer dan zes minuten verloor op de favorieten. Een paar dagen later maakte ritwinst van ploegmakker Koen Bouwman in Potenza - waarbij Dumoulin gangmaker was van de succesvolle vlucht - veel goed, maar een pijnlijke rug bleef hem parten spelen. Die rugblessure sleepte al aan sinds de UAE Tour in februari.

Zaterdag moest Dumoulin al vroeg het peloton laten gaan in een pittige bergetappe. Even later stapte hij in de volgwagen.

Later meer...