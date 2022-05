Huwelijken verstoord door vermeend gaslek in Tongeren

Zaterdagvoormiddag stonden er drie burgerlijke huwelijken geprogrammeerd in de Zomerrefter van het Agnetenklooster. Tijdens het eerste huwelijk, om 10.30 uur, viel plots de elektriciteit uit. Tijdens het overschakelen op de noodinstallatie liep er blijkbaar iets fout. Bij de noodcentrale is er een melding binnengekomen van een gaslek. Brandweer en politie repten zich naar de Repenstraat.

Na een meting in de trouwzaal bleek dat er niets aan de hand was. Een arbeider van de technische dienst is ook nog langsgekomen. Door het voorval werd de planning van de huwelijken ernstig verstoord. Het koppel dat om 11 uur zou trouwen liet zich vervoeren in een open paardenkoets. Doordat de straat was afgesloten, raakten ze niet op tijd in het Agnetenklooster. Nadat de hulpdiensten vertrokken waren, hebben Christel en Benny uiteindelijk toch hun jawoord kunnen geven, weliswaar met meer dan twintig minuten vertraging. Ondertussen stonden de trouwlustigen van 11.30 uur ongeduldig hun beurt af te wachten, want zij werden aansluitend in de kerk verwacht. (diro)