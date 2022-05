Charles Leclerc en Max Verstappen aan elkaar gewaagd tijdens laatste oefensessie GP van Spanje

Charles Leclerc heeft voor de derde oefensessie op de rij in Spanje de snelste tijd gereden. In zijn Ferrari was Leclerc echter maar een handvol duizendsten sneller dan Max Verstappen. Mercedes bevestigde haar goede vormpeil met een derde en vierde tijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tijdens de derde oefensessie kregen de rijders een allerlaatste kans om de limieten van zowel hun wagen alsook het Circuit de Barcelona-Catalunya op te zoeken. Dit alles uiteraard om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de kwalificatie en de race.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Problemen waren er echter al zeer vroeg bij AlphaTauri want Pierre Gasly moest zijn rokende F1-bolide parkeren in de pitlane. De Fransman zijn sessie zat er al op nog voor ze goed en wel begonnen was.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Problemen waren er ook voor Mick Schumacher die af te rekenen kreeg met brandende remmen rechts achteraan zijn Haas F1-bolide. Wat voor ernstige schade dat geeft zien we op onderstaande beelden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met nog zo‘n kwartier te gaan werd er overgeschakeld op de zachte bandencompound en gingen de rondetijden naar beneden. Vooraan was het Charles Leclerc die nog steeds de snelste was maar ook Mercedes presteerde net als op vrijdag erg sterk.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uiteindelijk was het ook Charles Leclerc die de snelste tijd reed en dat voor de derde oefensessie op rij. Max Verstappen volgde op minder dan een tiende van Leclerc. George Russell zette opnieuw een sterke derde tijd neer in de Mercedes, gevolgd door Lewis Hamilton en Carlos Sainz in de tweede Ferrari.

De verschillen tussen de rijders zijn echter bijzonder klein, de kwalificatie straks belooft dan ook erg spannend te worden.

1 Charles Leclerc Ferrari 1:19.772s 22

2 Max Verstappen Red Bull 1:19.844s + 0.072s 11

3 George Russell Mercedes 1:19.920s + 0.148s 15

4 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.002s + 0.230s 17

5 Carlos Sainz Ferrari 1:20.129s + 0.357s 22

6 Sergio Pérez Red Bull 1:20.260s + 0.488s 18

7 Lando Norris McLaren 1:20.403s + 0.631s 17

8 Kevin Magnussen Haas 1:20.646s + 0.874s 20

9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:20.781s + 1.009s 23

10 Esteban Ocon Alpine 1:20.882s + 1.110s 17

11 Daniel Ricciardo McLaren 1:20.910s + 1.138s 16

12 Sebastian Vettel Aston Martin 1:20.944s + 1.172s 23

13 Fernando Alonso Alpine 1:20.981s + 1.209s 16

14 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:21.201s + 1.429s 18

15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.449s + 1.677s 21

16 Lance Stroll Aston Martin 1:21.520s + 1.748s 22

17 Alexander Albon Williams 1:21.572s + 1.800s 17

18 Nicholas Latifi Williams 1:22.419s + 2.647s 17

19 Mick Schumacher Haas 1:25.467s + 5.695s 4

20 Pierre Gasly AlphaTauri 1

Meer F1-nieuws:- Red Bull deelt sublieme steek uit naar Aston Martin na ‘kopiëren’ van F1-bolide- Lewis Hamilton superblij: “We zijn nog niet de snelste maar we zijn op weg”- Fernando Alonso krijgt zelf reprimande nadat hij stewards vraagt om meer te bestraffen- FIA onderzocht Aston Martin’s ‘kopie’ van Red Bull F1-bolide: “Er is niets mis mee”- Fernando Alonso haalt uit naar Lewis Hamilton: “Welkom in mijn wereld, het is de wagen!” (F1journaal.be)