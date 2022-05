Meesseman en Wauters moeten nog even wachten: Julie Allemand naar Franse finale

Belgian Cat Julie Allemand heeft zich met ASVEL Lyon geplaatst voor de finale van de Franse play-offs. In de halve finale plaatste ASVEL Lyon zich met een sweep (2-0) ten koste van Villeneuve. Bij Villeneuve is de partner van Julie Allemand, Johane Gomis, aan de slag. Met 7 punten, 3 rebounds en 7 assists leidde Allemand ASVEL Lyon in de tweede wedstrijd van de halve finale naar een 83-76 overwinning. In de finale neemt ASVEL Lyon het tegen Bourges of Landes op. Julie Allemand won met ASVEL Lyon de Franse titel in 2019. In België werd ze met Castors Braine driemaal kampioen.

Vooraleer naar de Amerika (WNBA) af te reizen en aan te sluiten bij het Chicago Sky met Emma Meesseman en assistent-coach Ann Wauters volgt voor Waalse guard dus nog eerst de finale van de Franse play-offs. (cpm)