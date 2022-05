Evenepoel maakt na knappe zege in Luik rentree in Noorwegen en voert Quick-Step Alpha Vinyl aan

De 22-jarige Evenepoel komt in Noorwegen voor het eerst weer in actie, nadat hij bijna een maand geleden op indrukwekkende wijze Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schreef. De jonge Belg krijgt in het Scandinavische land de steun van de Deen Kasper Asgreen, in 2021 de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, en Frans kampioen op de weg Rémi Cavagna. Ook de Tsjechen Josef Cerny en Zdenek Stybar tekenen present, net als de Britse neoprof Ethan Vernon.

“De Ronde van Noorwegen is geen gemakkelijke koers”, blikt sportdirecteur Tom Steels vooruit. “Die twee aankomsten bergop zijn echt lastig en we kunnen daar een aantal aanzienlijke tijdverschillen verwachten. We zullen zien wat Remco kan doen op die twee beklimmingen, hij is onze man voor het klassement en zal een goede ploeg hebben om hem te ondersteunen.”

“In de massasprints zullen we proberen mee te doen met Ethan, die eerder dit seizoen in de Ronde van Catalonië heeft bewezen wat hij kan. Het vertrouwen is er, de vastberadenheid ook, we kunnen dus niet wachten om over een paar dagen van start te gaan”, besloot Steels.

De Ronde van Noorwegen start dinsdag en telt zes ritten. Vorig jaar ging de eindzege naar de Brit Ethan Hayter.

. Selectie: Kasper Asgreen (Den), Rémi Cavagna (Fra), Josef Cerny (Tsj), Remco Evenepoel (Bel), Zdenek Stybar (Tsj), Ethan Vernon (GBr).