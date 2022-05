De eerste fase zijn we al voorbij: dit staat ons nog te wachten als de droogte blijft aanhouden

De buien van afgelopen week zijn niet meer dan een druppel op een hete plaat. Want met een voorjaar dat al voor de vijfde keer in zes jaar tijd buitengewoon droog is, stevenen we af op een kurkdroge zomer. De schaarste beginnen we nu al te voelen, eind deze maand belanden we wellicht in de alarmfase. En die verschillende fases gaan gepaard met steeds strengere maatregelen en steeds meer verboden. “Tot we misschien zelfs water zullen moeten invoeren”, zegt waterbouwkundige Patrick Willems van de KU Leuven.