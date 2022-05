Team Antwerp op Ulaanbaatar Challenger in Mongolië naar kwartfinale

Team Antwerp, de nummer 3 op de World Ranking, heeft de 3X3 Challenger in de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar prachtig ingezet. Bryan De Valck, Nick Celis, Raf Bogaerts en Thibaut Vervoort plaatsten zich met een twee op twee voor de kwartfinales. Zondag om 9 uur Belgische tijd komt Team Antwerp opnieuw in actie.

Team Antwerp won in poule A de eerste groepswedstrijd met 21-16 van Sansar MMC Energy uit Mongolië. De tweede poulewedstrijd bracht tegen het eveneens uit Mongolië afkomstige Zaison MMC Energy een 21-12 zege. In de kwartfinale wacht morgenvroeg (9 uur Belgische tijd) de nummer 2 uit poule C: Sakai (Litouwen), Utsunomiya (Japan) of Ulaanbaatar MMC Energy (Mongolië). De winnaar en de finalist van de Ulaanbaatar Challenger is geplaatst voor de Prague Masters op 30 en 31 juli. Het prijzengeld op deze challenger is 15.000 dollar voor de winnaar, 10.000 dollar voor de nummer 2, nummer 3 krijgt 5.000 dollar en wie vierde eindigt casht 2.000 dollar. Volgende week (28 en 29 mei) neemt Team Antwerp deel aan de World Tour in Manilla (Filipijnen). Naast Bryan De Valck traint ook Maxime Depuydt mee in Mongolië en met Team Antwerp.

Thibaut Vervoort derde beste 3X3 speler van de wereldVorige week werd Team Antwerp, met slechts 3 spelers, knap derde op het eerste World Tour toernooi van dit jaar en in Japan (Utsunomiya). Thibaut Vervoort is op de individuele ranking gestegen naar de derde plaats. Nick Celis staat knap vijfde en Raf Bogaerts is opgerukt naar nummer 15.