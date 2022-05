De ideale opwarming voor Roland Garros: David Goffin spart met Rafael Nadal op volgelopen Court Suzanne-Lenglen

Het Court Suzanne-Lenglen - het tweede grootste stadion van Parijs, was zaterdagvoormiddag helemaal volgelopen om Rafael Nadal aan het werk te zien. Dat is normale kost wanneer de Spaanse dertienvoudige winnaar van Roland Garros zich klaarstoomt op zijn favoriete gravel. Aan de overkant van het net: David Goffin.

Onze landgenoot dreef twee weken geleden Nadal nog tot het uiterste op het ATP-toernooi van Madrid. In de derde ronde kon Goffin vier matchballen niet benutten. Na drie felbevochten sets won Nadal alsnog met 6-3, 5-7 en 7-6 (11-9). De Spanjaard jaagt in Parijs op zijn veertiende titel, maar sukkelt met een chronische voetblessure. “De pijn is er altijd. Het zal nu niet verdwijnen. Het zal erom gaan dat ik met de pijn kan leven en dat mijn blessure me toe zal laten om te spelen of niet”, vertelde Nadal vrijdag, twee dagen voor de start van het toernooi in Parijs. “Ik ben hier gewoon om te tennissen en om te proberen op Roland Garros een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Als ik er niet in zou geloven, zou ik hier niet zijn.”

Goffin hoopt van zijn kant vooral voor het eerst in zeven grandslamtoernooien nog eens de eerste ronde te overleven.

