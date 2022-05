Na maanden van intensieve gevechten is de Oekraïense havenstad in Russische handen gevallen. Het laatste bolwerk in de Azovstalfabriek is ontmanteld, meldt Rusland. Wat betekent dat voor Rusland, voor Oekraïne en voor de oorlog? Heeft Poetin hiermee z’n doelen binnengehaald? Ex-kolonel en expert Roger Housen analyseert.