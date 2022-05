Activiste crasht rode loper in Cannes: “Stop met het verkrachten van Oekraïense vrouwen”

Tijdens de première van George MillersThree thousand years of longing slaagde een activiste erin tussen de sterren te glippen, waarna ze zich uitkleedde op de rode loper. “Stop met ons te verkrachten”, was op haar torso geschilderd met daaronder de kleuren van de Oekraïense vlag.

De vrouw, van wie de identiteit momenteel niet bekend is, slaagde erin de rode loper te betreden. Daar zou ze haar kleren hebben uitgetrokken om de boodschap, geschilderd op haar torso te tonen: “stop ons te verkrachten”, met daaronder de kleuren van de Oekraïense vlag. De vrouw zou, nadat ze zich van haar kleren had ontdaan, zijn beginnen te roepen.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne komen steeds meer verhalen naar buiten over seksueel geweld door Russische militairen.

Security greep snel in, bedekte de vrouw met een jas en escorteerde haar weg van de rode loper. Het hele gebeuren deed zich voor tijdens de première van Three thousand years of longing van regisseur George Miller, waarin onder anderen Iris Elba en Tilda Swinton meespelen.

Op rug van de vrouw stond “scum” geschreven, een vrouwenbeweging uit de jaren ‘60, genoemd naar het gelijknamige manifest van Valerie Solanas, gepubliceerd in 1967. Solanas is ook de vrouw die in ‘68 een moordpoging op kunstenaar Andy Warhol en kunstcriticus Mario Amaya ondernam en hen neerschoot, waarna ze zichzelf aangaf bij de politie. De naam werd de laatste maanden op Twitter en Instagram actief, gestuurd vanuit Frankrijk. De groep reageerde ondertussen dat het om een activiste verbonden aan hun collectief gaat.