GP motorcross van Jakarta gaat niet door

De Grote Prijs motorcross in de Indonesische hoofdstad Jakarta, die voorzien was op 3 juli, is geannuleerd en wordt niet vervangen op de WK-kalender, zo maakte organisator MXGP vrijdag bekend.

In totaal staan er zo nog negentien WK-manches op de kalender. De GP van Jakarta was de dertiende van het seizoen.

Na de GP van Sardinië is de WK-leiding in de MXGP-klasse nog steeds in handen van de Sloveen Tim Gajser. In de MX2 is onze landgenoot Jago Geerts de WK-leider. De eerstvolgende WK-manche wordt komend weekend in Spanje gehouden.

