Montenegro vervangt Rusland als EK-tegenstander voor Belgian Lions

Op het EK mannenbasket, dat van 1 tot 18 september gehouden wordt in Tsjechië, Georgië, Duitsland en Italië, vervangt Montenegro het geschorste Rusland, zo maakte de Europese basketfederatie FIBA Europe vrijdag bekend.

Montenegro is in groep A, waarin de wedstrijden in de Georgische hoofdstad Tbilissi gespeeld worden, tegenstander van de Belgian Lions, naast Georgië, Spanje, Bulgarije en Turkije.

Donderdag maakte de Internationale basketfederatie FIBA reeds bekend dat Rusland, na de inval in buurland Oekraïne, niet mag deelnemen aan het WK vrouwenbasket, dat van 22 september tot 1 oktober gehouden wordt in het Australische Sydney. Rusland wordt in groep A, die van de Belgian Cats, vervangen door Puerto Rico. De Verenigde Staten, China, Zuid-Korea en Bosnië-Herzegovina zijn de overige tegenstanders.

FIBA Europe besliste eveneens dat Russische en Wit-Russische teams komend seizoen niet mogen deelnemen aan Europese bekercompetities.

# Belga context ## Related article(s) [Belgian Cats - La Russie toujours interdit...]

## Related link(s) [Belgian Lions - Le communiqué de la FIBA]

[Inval Oekraïne - Le communiqué de la FIBA]

View full context on [BelgaBox]

(belga)