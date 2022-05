Sprinters Giacomo Nizzolo en Cees Bol stappen af na ontgoochelende Giro

Voor Giacomo Nizzolo draaide deze editie van de ronde van zijn land uit op een ontgoocheling. De 33-jarige Italiaan, die in 2015 en 2016 de puntentrui won, slaagde er ondanks het harde werk van zijn ploeg niet in om een ritzege te pakken. Dat lukte hem vorig jaar wel. In deze Giro kwam hij niet verder dan een derde plek in de vijfde etappe. Vrijdag sprintte hij nog naar een ontgoochelende achtste plaats in Cuneo.

Volgens Israel - Premier Tech voelt Nizzolo geen honderd procent en ontbreekt hem de power om echt mee te doen voor een ritzege. De onderliggende problemen zullen nu onderzocht worden. “Ik ben ontgoocheld want ik had veel motivatie om een rit te winnen”, reageert de Italiaan. “Ik begon goed aan de Giro en voelde me goed in de eerste week, maar de afgelopen week had ik mijn normale kracht niet en had ik gewoon niet de benen die ik normaal zou hebben. De jongens hebben heel hard voor me gewerkt, dus ik wil ze bedanken voor alles.”

Ook Cees Bol stapt af

Ook geen Cees Bol meer zaterdag aan de start in Santena. “Cees was de laatste dagen wat vermoeid en met een superzware derde week hebben we samen besloten dat het de beste beslissing voor hem was om vandaag niet aan de start te staan”, aldus Matt Winston, coach bij Team DSM. Net als Nizzolo brak Bol geen potten in deze Giro.