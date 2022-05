In lange rijen was het aanschuiven voor een goodiebag. — © Jozef Croughs

SINT-TRUIDEN

Ondanks het zware onweer dat het zuiden van Limburg vrijdag in de greep had, waardoor het programma licht moest worden aangepast, was het op de koppen lopen tijdens de 15de Ladies City Day. Volgens de lokale politie daagden ruim 5.000 toeschouwers op.