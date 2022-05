Thomas Pieters haalt de cut maar verliest terrein in PGA Championship

Met een tweede ronde van 73 slagen is Thomas Pieters van zestiende naar de 41ste plaats gezakt op het PGA Championship golftoernooi (PGA Tour/DP World Tour/12 miljoen dollar). Dat vindt plaats op de Southern Hills golfbaan in het Amerikaanse Tulsa, Oklahoma.

De 30-jarige Antwerpenaar, die met een openingsronde van 69 slagen de dag een afsloot, ging op de tweede parcourshelft van start en moest op zijn eerste negen holes vier bogeys op zijn kaart schrijven. Zo zag hij op de dertiende hole de bal in het water verdwijnen en kreeg hij tot twee keer toe een bunkerslag voorgeschoteld.

Op de holes één tot en met negen lukte hij twee birdies, waartussen hij nog een keer in de fout ging. Met zijn totaalscore van twee over par, telt Pieters elf slagen meer dan Amerikaan Will Zalatoris die alleen aan de leiding staat. Met een slag meer volgt de Chileen Mito Pereira. De Amerikaan Justin Thomas staat op drie met drie slagen meer dan de leider. De 25-jarige Zalatoris won nog nooit een PGA Tour event maar werd vorig jaar tweede in de Masters.

Tiger Woods, die het PGA Championship vier keer won, zette na zijn eerste ronde van 74 slagen een tweede ronde neer van 69 slagen waarmee hij van de 99ste naar een gedeelde 53ste plaats klom.