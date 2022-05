Adriaan Van den Hoof reageert op vertrek bij ‘Switch’ na meldingen van ongepast gedrag: “Nooit formele klachten tegen mij ingediend”

Adriaan Van den Hoof (49) zal deze zomer de populaire Eén-quiz ‘Switch’ niet langer presenteren. Enkele weken voor zijn vertrek werd aangekondigd, liepen bij de preventiedienst van de VRT meerdere meldingen binnen over ongepast gedrag. Het zou onder meer over fysieke agressie en emotioneel misbruik gaan in de privésfeer. Hij heeft nu ook voor het eerst zelf gereageerd op zijn vertrek.