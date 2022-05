Een grote ronde betekent ook bijna elke dag in een ander bed slapen. Het hele peloton palmt elke dag tientallen hotels in. In deze Giro zijn er vier kamers waar Vlaams de voertaal is. Vier Belgische duo’s hokken dag in dag uit samen en delen lief en leed met mekaar. “De rollen zijn goed verdeeld, zoals in een echt huishouden.”