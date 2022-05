Lier wint voor de tweede keer op vier dagen tijd op Limburgse bodem

Na de openingsscore van De Keuster, had Lier meteen een 2-15-tussenspurt in petto tegen een krasselend Lommel dat tal van balverliezen liet noteren: 4-15 (6’). Via Schelkens leek de Lommelse motor toch aan te slaan, maar een onhoudbare Katuala (20 punten voor rust) en Van Oosterwyck verhinderden dat Lommel naderde: 14-25. Met een bom van Bouts on the buzzer bleef de schade na Q1 beperkt. Onder impuls van De Keuster werd de kloof verkleind tot 25-29, maar Katuala bleef een gesel voor de Lommelse defense.

“We misten andermaal compleet onze start”, gaf Matts De Keuster mee. “En ditmaal duurde het heel lang vooraleer we voet aan de grond kregen. De intenties waren er wel, maar het kwam er niet uit. Onze energie liet lange tijd te wensen over en ons spel was ondermaats. Zondag wordt het alles of niets. In de competitie is het ons ook gelukt om daar te gaan winnen. We maken dus zeker en vast nog kans, ook al weten we dat het er heel heftig aan toe zal gaan. Zulke omstandigheden liggen ons wel.”

© Raymond Lemmens

In tegenstelling tot vorige dinsdag tegen Waregem, werd de achterstand in het derde kwart nog wat uitgediept door een beheerst spelend Lier. Het grootste verschil kwam er bij 41-55 (28’), waarna een tot dan toe erg bleke Ceyssens milderde via twee driepunters. In het laatste kwart scoorde Lier pas een eerste veldkorf na 8 minuten, waarna Jacobs met een bom nog voor 62-64 zorgde met nog 43 seconden op de klok. Dichter kwam de thuisploeg echter niet meer.

“Ons spelpeil was vandaag verschrikkelijk laag”, vond een erg ontgoochelde coach McCollum. “De bal ging veel te weinig rond en we toonden ons amper gevaarlijk in de drie eerste quarters. Daarenboven lieten we veel te veel turn-overs optekenen. Dat wordt in deze fase van de play-offs cash betaald. Bij Lier waren Katuala en Van Oosterwyck dodelijk efficiënt. Zij scoorden samen bijna alle punten. Dat is op dit niveau ook onvergeeflijk. Zondag zullen we met veel meer energie voor de dag moeten komen als we nog een kans willen maken op de finale. We gaan ons niet anders voorbereiden dan anders. Ik gun mijn spelers nu even rust en verwacht dat ze er zondag hun hoofd vanaf het eerste fluitsignaal zullen voorleggen. Dat is het minste wat ik van hen kan verwachten”, besloot McCollum.