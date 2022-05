Collectief sterk Telenet Giants Antwerp op weg naar vierde ronde play-offs

Met een collectieve knappe zege in Landstede Hammers Zwolle is Telenet Giants Antwerp op weg naar een stek in de vierde ronde van de BNXT play-offs. De return van de derde ronde is volgende week dinsdag (20 uur) in de Lotto Arena. Als de Giants zich kwalificeren voor de vierde ronde komen ze uit tegen de winnaar van het duel Groningen-Limburg United. Nog in de BNXT League play-offs won Bergen met 72-74 in Feyenoord Rotterdam en verloor Limburg United met 70-78 van Groningen.