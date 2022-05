Eden Hazard krijgt geen minuut bij Real Madrid op slotspeeldag

De belangeloze wedstrijd begon met een dubbele erehaag. Landskampioen Real Madrid en bekerwinnaar Real Betis prezen elkaar voor hun prestaties dit seizoen, mooi.

De wedstrijd zelf was lang niet even mooi: een typische eindeseizoenswedstrijd met amper goed voetbal, een gezapig tempo en weinig spektakel. Real Madrid-coach Carlo Ancelotti maakte van de gelegenheid gebruik om clublegendes Marcelo en Isco nog een afscheid van Bernabéu te gunnen, waardoor onze landgenoot Eden Hazard net als Gareth Bale 90 minuten op de bank bleef zitten.

Volgende week speelt Real Madrid nog de Champions League-finale tegen Liverpool. Ook in die wedstrijd hoeven we dus niet meteen speeltijd te verwachten voor Hazard. Dat is vrijdagavond nog wat duidelijker geworden. Nochtans gelooft Ancelotti dat de Rode Duivel na zijn operatie zijn niveau van weleer terug kan vinden. Volgend seizoen dan maar?