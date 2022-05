Drie redenen waarom Club Brugge-Anderlecht toch voor spanning zorgt op de laatste speeldag

Club Brugge-Anderlecht draait niet meer om het klassement. Toch zijn er nog een drietal thema’s die voor strakgespannen zenuwen zorgen.

1. Racisme in Jan Breydel

In de reguliere competitie eindigde Club-Anderlecht op 2-2. Die match werd evenwel ontsierd omdat een aantal Club-supporters racistische beledigingen zoals - bruine apen - schreeuwden naar de Anderlecht-kern. Ondanks een politie-onderzoek werden de daders nooit geïdentificeerd. Club Brugge ondernam wel stappen om de kwestie aan te pakken. Zo staat er nu op alle 24.000 stoeltjes in het stadion een QR-code waarmee toeschouwers racistisch gedrag in hun omgeving kunnen melden via hun smartphone. Dan kunnen speciaal opgeleide stewards ingrijpen en bewezen feiten kunnen leiden tot een stadionverbod van twee jaar. De incidenten van toen in december zijn niet voor herhaling vatbaar.

2. Laatste match Kompany?

Het is opvallend dat Vincent Kompany steeds vaker aan buitenlandse clubs wordt gelinkt. Burnley, Wolfsburg...Kan het in Brugge zijn laatste match zijn als RSCA-coach? Alles is mogelijk als een andere club de ex-Rode Duivel komt wegplukken. Zelf zal Anderlecht Kompany normaal niet wegsturen. Met de bekerfinale en de derde plaats deed paars-wit beter dan vorig seizoen, hij blijft een icoon en er is zijn stevige contract tot 2024. De club snakt evenwel naar een prijs, maar volgend seizoen moet er opnieuw gebouwd worden. Nieuwe spitsen, weer inzetten op jonge spelers... Kompany zei eerder al eens: “Ofwel heb je geld ofwel heb je geduld.” Er hangt altijd wat spanning en wie weet kan een Engelse club als Burnley dan plots toch een move doen. The Clarets moeten zich dan wel eerst weten te redden in The Premier League.

3. Erehaag of niet?

Zullen de Anderlecht-spelers voor de aftrap een erehaag vormen voor de kampioenen van Club Brugge? Het is nog geen uitgemaakte zaak. Enerzijds is het geen jaarlijkse gewoonte in België en lijkt het vooral iets wat speelt tussen de Club- en RSCA-fans onderling. Anderzijds is er de roep om van die erehaag een traditie te maken om respect te tonen.

Om Club Brugge te eren dacht Anderlecht al zeker aan het afgeven van champagne en bloemen voor de aftrap - eventueel samen met het bestuur. En dat alles gepaard met applaus. Het is afwachten of de Brusselaars het eerbetoon nog groter zullen maken. (jug)