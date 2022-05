Kim Huybrechts schaart zich bij laatste 32 op European Darts GP

Nadat de eerste vier legs werden verdeeld won Huybrechts (PDC-34) de drie volgende spelletjes waarmee hij op een leg van de overwinning kwam. “The Hurricane” liet het echter in de volgende drie legs afweten waar Bunting (PDC-21), de voormalige BDO wereldkampioen, van profiteerde en de bordjes gelijk hing. Zo miste Huybrechts in leg negen een matchdart. In de beslissende leg miste Bunting dubbel twintig voor de overwinning. De 36-jarige Antwerpenaar prikte dubbel achttien weg voor een plaats in de tweede ronde waarin hij het opneemt tegen de Pool Krzysztof Ratajski (PDC-14).

Huybrechts noteerde een gemiddelde van 88.04 per drie darts tegen 86.96 voor Bunting, die met een checkout percentage van 38.5% tegen 42.9% ook zijn meerdere moest erkennen in onze landgenoot.

Dimitri Van den Bergh, met zijn achtste plaats op wereldranglijst, is rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde. Daarin neemt hij het op tegen de Engelsman Joe Murnan ((PDC-70).

Uitslag:

Kim Huybrechts (PDC-34) - Stephen Bunting (Eng/21) 6-5