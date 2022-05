Limburg United onder druk voor terugwedstrijd tegen Groningen: “Aanval stokte de volledige match”

Dat Groningen uit de Elite Gold komt, was duidelijk te zien aan het niveau van de wedstrijd. In defence was het de beste Nederlandse ploeg die tot nu toe in de Alverberg op bezoek kwam. Limburg United had wel kansen, maar de afwerking was vrijdagavond te laag om de overwinning thuis te houden. “Defensief speelden we vandaag opnieuw sterk zoals de voorbije weken”, weet coach Raymond Westphalen. “Maar Groningen is een ploeg die heel sterk is in 1-tegen-1 situaties. Daarop werden we een paar keer gepakt. Enkele keren was er ook een verkeerde communicatie op bepaalde screens.”

© Serge Minten

Slechte offence

In het eerste quarter vielen slechts 26% van de Limburgse shots binnen en werden er maar vijf rebounds gepakt. Groningen miste ook wel enkele gemakkelijke kansen, maar kon toch een kleine voorsprong nemen. Bij Donar vielen de shots daarna beter binnen, waardoor het verschil opliep tot 15-26. Palmi en Delalieux brachten hun ploeg tot 26-28. Met een driepunter bracht Littleson United voor het eerst, maar ook de enige keer op voorsprong (32-31).

De Nederlanders begonnen nog sterker te verdedigen en beperkten de Limburgers tot elf punten in het derde quarter. Hierdoor kwam United opnieuw tien punten achter. “De aanval stokte de volledige wedstrijd”, geeft Westphalen toe. “Met 12 op 19 vrijworpen en 38% afwerking kan je niet winnen. Gemakkelijke inleggers werden gemist en dat was het belangrijkste verschil tussen beide ploegen. Als die aanval wel goed was, hadden we zeker kunnen winnen.”

© Serge Minten

Groningen kon controlerend de wedstrijd uitspelen. “Na ons sterk eerste quarter deed Limburg United wat aanpassingen, maar we reageerden met de juiste energie”, zegt Groningen-coach Otten. “Daarna was het voldoende om aan damage control te doen.”

Leander Dedroog: “Dinsdag is het do or die”

“Ik vond het geen goede wedstrijd van ons”, stelde Leander Dedroog. “Ons game plan bestond erin om te switchen in verdediging. Tegen Oostende en Charleroi hebben we ook op die manier verdedigd. En met succes. Ze hebben heel veel 1-tegen-1 aangevallen waarbij ze ook scoorden. Switching defense is een heel goede tactiek, maar de communicatie onderling is heel belangrijk. Dat moeten we dinsdag beter doen. Alleen op bepaalde momenten in het tweede en het vierde quarter hebben we dat vandaag goed gedaan. Zij pakken ook te veel aanvallende rebounds. Groningen heeft toch wel heel kwaliteitsvolle spelers. Maar het is absoluut niet gedaan. 8 punten verschil is niet veel en we zijn gebrand op het halen van de volgende ronde. Maar het is dinsdag natuurlijk do or die”, besloot Dedroog.

© Serge Minten

Quarters: 13-19, 23-15 (36-34), 11-24 (47-58), 23-20.

Hubo Limburg United: 26/67 shots (6/21x3), 12/19 vw, 36 rebounds, 20 fouten, LITTLESON 7+3, NELSON 4+8, DELALIEUX 11+5, DEDROOG 1+0, HAMMONDS 2+2, Benson 0+0, Dammen 2+0, Desiron 4+10, Palmi 5+6.

Donar Groningen: 28/57 shots (9/23x3), 13/18 vw, 38 rebounds, 24 fouten, THOMAS 2+4, WILLIAMS 3+10, BRANDWIJK 0+2, CARUSO 2+3, ADDISON 9+6, Luke 3+2, Gavin 9+5, Egekeze 2+6, Konies 4+6.