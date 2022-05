Remco Evenepoel sluit trainingskamp af met meer dan 1.800 kilometer en 31.000 (!) hoogtemeters op de teller

Op z’n eentje heeft Remco Evenepoel (22) de voorbije twee weken op trainingskamp meer dan een halve grote ronde afgewerkt. Ter illustratie: de Giro van dit jaar telt 3.445 kilometer en 50.580 hoogtemeters, Evenepoel klokt op zijn trainingskamp in Spanje af op 1.842 kilometer en 31.198 hoogtemeters. In totaal zat de ‘Aerokogel’ 57 uren op de fiets. En dat op amper twee weken tijd.

Veel tijd om te rusten nam Remco Evenepoel niet na zijn triomf in Luik-Bastenaken-Luik op 24 april. Nog geen twee weken later zat de renner van Quick-Step Alpha Vinyl al in Spanje voor een trainingskamp. Hij verbleef in het SyncroSferahotel van de Russische ex-prof Alexander Kolobnev. Dat hotel in Pedreguer is uitgerust met zogenaamde hoogtekamers waarin het effect van een hoogtestage wordt nagebootst, terwijl je toch gewoon op zeeniveau zit.

Toch was er aan hoogtemeters geen gebrek, want in de buurt van Pedreguer zijn er genoeg cols om op te trainen. Evenepoel registreerde op Strava in twee weken tijd zeventien trainingsritten. Een aantal van die ritten waren indrukwekkend. Een voorbeeldje: afgelopen zondag ging Evenepoel voor een training van 200 kilometer met 4.179 hoogtemeters aan een gemiddelde snelheid van 31,3 kilometer per uur. Niet slecht.

Volgende week begint Evenepoel aan het tweede deel van zijn seizoen met de Ronde van Noorwegen (dinsdag 24 mei - zondag 29 mei). Volgende maand komt hij aan de start van de Ronde van Zwitserland (zondag 12 juni - zondag 19 juni). Eind juni staan de Belgische kampioenschappen op zijn programma.

Een greep uit de Strava-ritten van Evenepoel: