Patrick Soentjens (ITG): “Oude pokkenvaccin beschermt tegen apenpokken”

Bij apenpokken heeft de patiënt vaak griepsymptomen en kenmerkende huiduitslag. Het virus was eerder deze maand al opgedoken in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, Canada en de Verenigde Staten, vooral bij mannen die seks hebben met mannen. Of het gaat om een nieuwe soa (seksueel overdraagbare aandoening) in deze specifieke groep, dient verder onderzocht, zegt Soentjens. Het virus komt normaal vooral voor in Afrika, maar de laatste dagen zijn er meerdere besmettingen vastgesteld in Europa. In ons land werd vrijdag een derde geval bevestigd.

De “gewone” pokken, in het Engels smallpox, werden door een succesvolle wereldwijde vaccinatiecampagne in de jaren zeventig uitgeroeid. “Maar wie ingeënt is, geniet ook bescherming tegen de apenpokken”, zegt Soentjens. “De apenpokkenvariant is trouwens ook lichter dan de gewone pokken.”

Bavarian Nordic heeft dus een effectief vaccin tegen de apenpokken. “In ons land zou dit vaccin ingezet kunnen worden bij ziekenhuispersoneel of mensen die recentelijk in contact geweest zijn met patiënten.”