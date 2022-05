Verjonging is niet enige reden van vertrek Adriaan Van den Hoof bij ‘Switch’: ongepast gedrag en agressie bij VRT

Enkele weken voor zijn exit bij de populaire quiz Switch werd aangekondigd, liepen bij de preventiedienst van de VRT meerdere meldingen binnen over ongepast gedrag van presentator Adriaan Van den Hoof (49). Geen incidenten op de werkvloer, benadrukt de openbare omroep, “maar we hebben hem geïnformeerd, zodat hij die privékwesties kan oplossen”.

Verjonging en vernieuwing, dat leek onlangs de drijfveer toen de openbare omroep een wissel van de wacht aankondigde bij Switch. Adriaan Van den Hoof stopt na zeven seizoenen als presentator van de populaire zomerquiz, StuBru-presentatrice Fien Germijns neemt over. Het kadert bovendien in een grotere opfrissing die de VRT momenteel doorvoert. “Het is een beleid om meer diversiteit op het scherm te brengen. Een dat de komende maanden nog zichtbaarder zal worden”, klinkt het.

Achter de schermen speelt meer. Enkele weken geleden stapten enkele vrouwen naar de preventiedienst van de openbare omroep om incidenten met Van den Hoof te melden. Bij Panenka, het productiehuis dat Switch maakt, kwam een anonieme brief toe over ongepast gedrag van hem. Het zou naar verluidt onder meer over fysieke agressie gaan. Op dat moment was het nieuwe seizoen van de quiz al in voorbereiding, toen nog met Van den Hoof als host.

Privésfeer

De openbare omroep hoedt zich om het expliciet over oorzaak-gevolg te hebben. Bij de VRT waren eerder al gelijkaardige klachten gemeld. “Het klopt dat de VRT een aantal vertrouwelijke en niet-anonieme meldingen heeft gekregen over Adriaan Van den Hoof. De VRT heeft de melders ontvangen en ruim de tijd genomen om naar hun verhalen te luisteren. Dat gebeurde bij een vertrouwenspersoon, waarbij de interne procedure nauwgezet is gevolgd. Het bleek te gaan om meldingen uit de privésfeer. We hebben hen dan ook doorverwezen naar de juiste instanties, buiten de VRT. En ook in die brief gaat over incidenten uit de privésfeer”, klinkt het in een statement.

De klachten bij de VRT kaderen volgens onze informatie in dezelfde sfeer als in de brief. De openbare omroep houdt het vaag en heeft naar eigen zeggen “haar bezorgdheid uitgedrukt en Adriaan Van den Hoof mondeling geïnformeerd, zodat hij die privékwesties kon oplossen”. Ze benadrukken voorts dat er geen meldingen zijn van kandidaten van Switch. Van den Hoof staat overigens niet op de loonlijst van de VRT. “Hij werkt op een niet-structurele en zelfstandige basis samen met ons. Er was voor Switch een dergelijke ad hoc samenwerking”, laten ze weten.

Vier klachten

Het is niet de eerste keer dat er commotie is rond Adriaan Van den Hoof. Volgens onze informatie waren er in het verleden een viertal politieklachten tegen hem in de relationele sfeer, waarvan de laatste uit de zomer van 2020 dateert. Die zijn allemaal onderzocht, maar zijn volgens onze informatie niet meer lopend. Recente strafklachten zijn er niet en evenmin loopt er op dit moment een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Voor alle duidelijkheid: hij zal voor die klachten strafrechtelijk dus niet vervolgd worden. De precieze inhoud van die klachten is niet bekend.

De betrokken vrouwen die we daarover contacteerden, hebben het telkens over “emotioneel misbruik en fysiek geweld”. Al te zeer in detail treden doen ze liever niet. Het gaat voor hen om pijnlijke verhalen die ze niet aan de grote klok willen hangen. Nog volgens bronnen zijn de verhalen evenwel niet zwart-wit en zouden er ook tegenklachten zijn. Dat impliceert dat bepaalde feiten door Van den Hoof staalhard worden ontkend. Klachten die alle kaderen in de privésfeer.

Voor onze redactie waren Van den Hoof zelf noch zijn manager de voorbije dagen bereikbaar voor commentaar. Aan de VRT geeft hij wel een korte reactie. “Ik ben inderdaad door de VRT op de hoogte gebracht van hun keuze om voor een nieuwe presentator te gaan. Maar ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat er iets anders zou spelen dan hun keuze voor vernieuwing. Er zijn tegen mij nooit formele klachten ingediend bij de VRT, noch elders. Er loopt ook geen enkel gerechtelijk onderzoek, daar wil ik toch duidelijk over zijn. Bovendien is er afgesproken met de VRT om na de zomer opnieuw samen te zitten om nieuwe projecten te bekijken. Dat lijkt mij toch geen slecht teken.”

