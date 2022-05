Dubbele erehaag in Spanje: Real Madrid en Real Betis feliciteren elkaar met landstitel en beker

Atlético Madrid gunde stadsrivaal Real Madrid twee weken geleden geen erehaag, Real Betis deed dat vrijdagavond wel. En ze kregen er ook eentje terug. Natuurlijk staat er voor beide ploegen niets meer op het spel op de slotspeeldag in Spanje, wat de drempel nog iets kleiner maakt om het te doen.

Ook in België staat er zondag niets meer op het spel in de wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht. Club zal de landstitel nog eens goed vieren in Jan Breydel, maar een erehaag moeten ze van de grote rivaal uit Brussel niet verwachten. De harde kern van Anderlecht liet deze week duidelijk weten wat ze van zo’n erehaag vinden en coach Vincent Kompany gaf vorig weekend aan dat ze zouden doen wat de fans willen. En dus komt er naar alle waarschijnlijkheid geen erehaag in Brugge.

De beelden van de dubbele erehaag in Spanje: