Het stopt niet: Sep Vanmarcke test positief op corona en mist Ronde van Noorwegen

”Na een uitstekende reeks van trainingen en een goed trainingskamp in Spanje was ik klaar om eindelijk terug in competitie te komen in de Ronde van Noorwegen”, schrijft Sep Vanmarcke vrijdagavond op Insagram. “Tot ik gisteren een positieve PCR-test voorlegde. Onverwacht, want ik voel/voelde me niet ziek, maar de tweede test toonde hetzelfde resultaat.”

“Heel frustrerend om opnieuw een tegenslag te krijgen in dit 2022 vol obstakels. Ze hebben mij aangeraden om minstens een week niet te trainen. Hopelijk ben ik na een week opnieuw negatief en kan ik weer beginnen trainen met het oog op de Belgische wedstrijden in juni.”

Het voorjaar was al een grote ramp voor Vanmarcke. Hij bleef sukkelen met zijn gezondheid, waardoor hij niet kon deelnemen aan de grootste klassiekers. Toen hij zelf wel weer fit was, waren zo goed als al zijn ploegmaats ziek waardoor Israël Premier-Tech niet kon starten in de Ronde van Vlaanderen. Toen Parijs-Roubaix eraan kwam, was Vanmarcke zelf opnieuw ziek.