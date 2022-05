Bilzen

Een man uit Beverst is vrijdagavond met zware brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht nadat hij een brandende monowiel uit zijn garage haalde. Het rijwiel stond op te laden in de garage toen het vuur ontstond. Om erger te voorkomen, nam de bewoner de monowiel in de handen en droeg het naar buiten. Hierdoor raakte hij zwaar verbrand. In de garage is er weinig schade. mm