Drastische ingreep: ATP zal op Wimbledon geen punten voor wereldranking toekennen door ban van Russen en Wit-Russen

“Als er niets verandert, zien wij tot onze grote spijt en met veel tegenzin geen andere mogelijkheid”, laat de ATP weten.

Wimbledon is het derde grandslamtoernooi van het jaar en vindt plaats van 27 juni tot 10 juli. De organisatie van het beroemde grastoernooi op de All England Club nabij Londen besliste vorige maand, op 20 april, geen Russische en Wit-Russische spelers toe te laten. Wimbledon werd zo het eerste tennistoernooi dat spelers bant vanwege de Russische inval in Oekraïne.

Vandaag mogen Russen en Wit-Russen deelnemen aan toernooien onder een neutrale status. Onder meer de nummer twee bij de mannen, de Rus Daniil Medvedev, en tweevoudig Australian Open-kampioene Victoria Azarenka uit Wit-Rusland missen daardoor het toernooi. Hetzelfde geldt voor Medvedevs landgenoot Andrey Rublev (ATP 7) en de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 7), vorig jaar halvefinaliste op Wimbledon. De beslissing zorgde voor heel wat wrevel, bij spelers en bonden.

“Dergelijke eenzijdige beslissingen (door Wimbledon) zorgen voor een beschadigend precedent voor de rest van de tour”, vervolgt de ATP. “Discriminatie door individuele toernooien is gewoon niet houdbaar op een tour die in meer dan 30 landen actief is. We hopen dat verdere gesprekken met Wimbledon leiden tot een aanvaardbare oplossing voor alle betrokkenen.”

De ATP-toernooien in aanloop naar Wimbledon zoals Queen’s en Eastbourne behouden wel hun ATP-punten.