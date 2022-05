Fotograaf van Azovstal pleegt laatste daad van verzet voor hij zich overgeeft aan de Russen: “Stuur mijn beelden naar alle fotowedstrijden”

Met zijn foto’s van de gewonde en slecht verzorgde soldaten toonde hij de wereld de rauwe ellende in de belegerde Azovstal-fabriek in Marioepol. Nu mag fotograaf-soldaat Dmytro Kozatsky (26) die hel zelf verlaten. Wat wacht, is een gevangenenkamp van de Russen en de onzekerheid over wanneer en of die hem weer naar huis laten gaan. Maar eerst koos hij nog voor een laatste daad van verzet.